السفير الإيطالي " جامع الجزائر الأعظم نموذج للمنافسة الشرسة بين إيطاليا و الصين "

قال السفير الإيطالي بالجزائر باسكال فيريرا ان قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر و إيطاليا بلغت 9 مليارات دولار مضيفا ان 'هناك 180 شركة إيطالية في الجزائر ولكنها تعيش حقبة مرحلية بسبب سياسة التنويع الاقتصادي للحكومة الجزائرية" حسبه .

و صرح السفير الذي يزور عاصمة بلاده حاليا لحضور منتدى حول الهجرة " إن إيطاليا يمكن أن تنمو أكثر في الجزائر ، مع إمكاينات في مجالات الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية ، فضلا عن القطاعات التقليدية للطاقة والتكنولوجيا والبناء واسع النطاق". كاشفا انه " لتسهيل التجارة ، سيتم تشكيل جمعية رجال أعمال الجزائريين – الإيطاليين ، كخطوة أولى نحو إنشاء غرفة التجارة الجزائرية الإيطالية." و إعتبر السفير ان القاعدة المحددة لإستثمارات الأجنبية بالجزائر 51/49 هي سبب تضائل الاستثمارات الغيطالية بالجزائر .

و تواجه إيطاليا منافسة شرسة من الصين على حد وصف السفير حيث " تواصل الصين سياستها التوسعية في جميع أنحاء أفريقيا والمغرب العربي ، و تهيمن على حصة هامة من السوق في قطاعات البنية التحتية والبناء على نطاق واسع " و اعطى المتحدث مثالا صريحا على المنافسة الإيطالية الصينية حينما اشار الى مشروع المسجد الأعظم للجزائر الذي تنفذه الصين و تمكنت إيطاليا حسبه من " تنفيذ الديكورات الداخلية " معتبرا ان إيطاليا "ليس لديها ما تخشاه من المنافسة'.