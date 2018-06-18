"الجزائر - المغرب - تونس" ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 ؟

كشفت المجلة الكروية " فرانس فوتبال" ان هنالك توجه لإيداع ملفا مشترك بين المغرب و الجزائر و تونس لإحتضان منافسات كأس العالم 2030.

و جاء في مقال للمجلة نشر اليوم على موقعها الإلكتروني أن المغرب قد إقتنع بعد هزيمة ملفه امام التحالف الأمريكي "الولايات المتحدة – كندا – المكسيك " بفارق واسع " 65 صوت للمغرب مقابل 134 صوت للتحالف الأمريكي" أن ترشحه للمرة السادسة يجب ان يكون مغايرا خصوصا و أن الملفات المشتركة تكتسب القدرة على حشد اصوات الدول لصالحها أحسن من الملفات المنفردة.

و لذلك فمن المرجح ان يواجه طموح الملف المشترك " الأوروغواي – براغواي – الأرجنتين " ملفا مغاربيا مشترك يضم " المغرب –الجزائر - تونس " للفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2030 التي تتزامن و مرور قرن كامل من الزمن منذ إنطلاق المنافسة الكروية الأكثر إستقطابا للجماهير في العالم .

و حسب " فرانس فوتبول" فإن ذلك أمر ممكن حيث هناك عدد أقل من العوائق التي تحول دون هذه الفكرة من تلك التي واجهتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذين يعيشون حاليا على وقع خلافات سياسية و إقتصادية تبدوا أعظم من الإنقسامات الجزائرية المغربية.

وعادت المجلة الفرنسية إلى ترحيب رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي بهذه الفكرة خلال تدخل له امام وسائل الإعلام.