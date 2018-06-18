التمويل غير التقليدي: راوية يرد على "الأفامي"

دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين عن قرار الجزائر القاضي باللجوء منذ 2017 إلى التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من نفقاتها العمومية مذكرا بأنها "سيدة" في خياراتها الاقتصادية والمالية.

وفي رده على الصحافة بخصوص تعقيبه على القرار الأخير لصندوق النقد الدولي حول تقييم الاقتصاد الجزائري حيث اقترحت مؤسسة بريتن وودس "وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة"، رفض الوزير أي لجوء إلى الاستدانة الخارجية من طرف الجزائر مدافعا عن خيار اللجوء إلى التمويل المباشر للخزينة لدى بنك الجزائر.

وأضاف راوية، على هامش عرض مشروع القانون العضوي حول القوانين المالية أمام مجلس الأمة، قائلا "بالتأكيد هو (صندوق النقد الدولي) يريد أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية غير أن لدينا السيادة في بلدنا ونأمل بكل موضوعية أن تكون الأمور (نتائج تمويل غير التقليدي) كما نريد".