فرعون : ترتيب الجزائر ما قبل الأخيرة عالميا في خدمة الانترنت يستند إلى معايير مجهولة

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون، إن معايير تصنيف الجزائر في المرتبة ما قبل الأخيرة على المستوى العالمي خدمة ربط الانترنت، تبقى مجهولة، وأفادت بان الجزائر عملت منذ البداية على بسط شبكة الانترنت بشكل متوازن بين المناطق الحضرية والمناطق النائية في إستراتيجية قلما يتم اعتمادها في العالم لأنها لا ترتكز على صنع الأرباح بقدر ما تعتمد على المساواة في إيصال الخدمة لكل المواطنين على حد السواء .

وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، هذا الاثنين ،أن قطع الانترنت لمدة ساعة كاملة في بداية كل امتحان لشهادة البكالوريا لن يؤثر على سير المؤسسات العمومية المرتبطة بالشبكة .

وقالت فرعون لفوروم الإذاعة الجزائرية أن عملية قطع الانترنت ستعمل على تفادي إمكانية حدوث عمليات الغش أو تسريب الأسئلة الخاصة بهذا الامتحان وهو ما سيعطي مصداقية أكثر له ويقي الممتحنين من الضغوط التي تعرضوا لها في الدورات السابقة، مطمئنة بأن المؤسسات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة لن تتأثر بقطع الانترنت لأنها لديها وصلات خاصة مفصولة تقنيا عن شبكة الانترنت على مستوى مصالح اتصالات الجزائر.

وفي سؤال حول نسبة تغطية الانترنت في الجزائر ،أوضحت فرعون أنها تفوق 100 بالمائة بالنسبة للهاتف النقال لان الأرقام المتعلقة بالربط فاقت 40 مليون خط نقال، أما فيما يتعلق بالخطوط الثابتة هناك أكثر من 3 ملايين خط ثابت للانترنت، وبحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات فان النسبة فاقت 35 بالمائة وإذا أضفنا لها الخطوط الجديدة التي دخلت حيز الخدمة نهاية 2017 ومطلع السنة الجارية فمن الممكن أن تتجاوز نسبة 45 بالمائة وهذا مرتبط بطريقة حساب يعتمد أن كل خط يستفيد منه 4 إلى 5 أشخاص.

وأوضحت أن الإحصائيات يمكن أن تختلف بحسب المعيار المعتمد فإذا تم حساب الخطوط الموصولة بالانترنت أو ما يعرف بنسبة النفاذ فالأمر يمكن أن يصل إلى 80 بالمائة لان كل الولايات وكل البلديات مربوطة بشبكة الانترنت إلا نسبة تقل عن 1 بالمائة، أما فيما يتعلق بالزبائن فنسبة الربط لا تتعدى 30 بالمائة.

وفيما يخص التحكم في التكنولوجيات ، قالت الوزيرة ” نحتاج إلى سنوات أكثر من اجل صناعتها في الجزائر إلا نسبة تحكم المتعاملين الوطنيين في التكنولوجيات الحديثة نسبة مقبولة جدا بالنظر إلى ما مرت به الجزائر من عشرية سوداء و مشاكل اقتصادية ،فمؤسسة اتصالات الجزائر بكل فروعها الثابت والنقال والفضائي تعمل بخبرات وطنية فالشباب اليوم يثبت على خبرته في التحكم بالتكنولوجيات الجديدة ” .

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