السعودية تهاجم "بي إن سبورت"!

استنكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ما اعتبر أنه سعي من قبل قنوات "بي إن سبورت" القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2018 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، وذلك لنشر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة، على حد وصفه.

ودعا كافة اتحادات الإعلام القارية، والإقليمية، والعالمية، إلى ردع مثل هذه التوجهات، قائلاً: "إن ممارسات القناة تبينت بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، في روسيا".

وأضاف أن القناة استغلت خسارة المنتخب السعودي "لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة"، على حد تعبيره.

وكان عدد من السعوديين قد أعربوا عن غضبهم بسبب بعض التعليقات التي صدرت عقب خسارة المنتخب السعودي في افتتاح منافسات كأس العالم بخماسية نظيفة أمام روسيا، يوم الخميس الماضي.

وأطلق السعوديون هشتاغ باسم "عريضة رياضة بلا سياسة"، الذي شهد تفاعلاً كبيراً، حيث أطلق نشطاء ورموز رياضية مبادرة للاحتجاج ضد "تسييس الرياضة" على حد تعبيرهم، وطالبوا "الفيفا" بالتحرك الفوري تجاه مجموعة beIN SPORT.