نسيج: أول عملية تصدير نحو تركيا

قام المركب الجزائري- التركي للنسيج "تايال" بأول عملية تصدير لمنتجات نصف مصنعة نحو تركيا، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وأضاف البيان أنه تم في 15 جوان الجاري شحن حاويتين بحمولة 25 طنا من غزل القطن انطلاقا من ميناء وهران وهذا بعد أن دخلت أولى مصانع المركب " تايال" مرحلة الإنتاج في مارس الماضي.

وأوضح ذات المصدر إن هذه العملية ستتبع بعمليات تصدير أخرى تبعا لارتفاع إنتاج هذا المركب وفوائض المبيعات في السوق الوطنية.

ويعد القطب الصناعي للنسيج "تايال"، المجسد على مساحة 250 هكتار بغليزان، ثمرة شراكة بين واحد من رواد صناعة النسيج في تركيا ومؤسسات عمومية جزائرية هي كل من مجمع النسيج والملابس والجزائرية للنسيج والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.

في ذات السياق، أوضح ذات المصدر أن هذا المشروع الضخم يشمل في مرحلة أولى انجاز ثمانية مصانع مدمجة مختصة في صناعة النسيج ( الاقمصة و سراويل الجينز...) حيث سيتم توجيه 60 بالمائة من الإنتاج للتصدير.

للتذكير، دخل مصنع الغزل حيز الخدمة في 15 مارس 2018 بقدرة انتاجية سنوية تبلغ 30 مليون متر.

أما خلال المرحلة الثانية , سيتم انجاز 10 وحدات لا نتاج الألياف الصناعية (مادة أولية تدخل في صناعة النسيج) والأغطية المنزلية والأقمشة التقنية الموجهة بعض المهن الخاصة.