56.88 بالمئة نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مساء الأحد، أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة وهي النسبة التي وصفتها بالمقبولة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت بن غبريت في برنامج حوار الساعة للتلفزيون الجزائري أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة وهي نسبة “مقبولة ” مبرزة أن نسبة النجاح لدى الإناث بلغت 59.20 بالمائة منوهة بانضباطهن في الدراسة.

وقالت الوزيرة إن إعلان النتائج سيكون الإثنين 18 جوان ابتداء من الساعة 17:00 على الموقع http://bem.onec.dz ، في حين أن تعليق النتائج على مستوى المؤسسات سيكون بداية من يوم 26 جوان.

للإشارة فقد بلغ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 595.865 مترشح أي بارتفاع قدره 5,9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 566.221 مترشحا، حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية.