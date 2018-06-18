قضية منع المغاربة من دخول تونس من الجزائر .. السفارة المغربية تتدخل

قال موقع “اليوم 24” المغربي أن سفارة الرباط في الجزائر، باشرت بشكل استثنائي إجراءات تمديد فترة الإقامة لـ70 مغربيا منعوا من دخول تونس، وذلك إلى غاية إنهاء المشكلة مع السلطات التونسية.

وحسب المصدر ذاته ، فإن هذه الإجراءات بهدف تجنيب هؤلاء عقوبات الإخلال بشروط الإقامة في الجزائر، ومنها حرمانهم بشكل نهائي من تجديدها لهم، لأنهم أضحوا في وضع غير قانوني يستوجب ترحيلهم بشكل جماعي إلى المغرب.

و قال الموقع المغربي ان 70 مغربيا عاشوا ما يشبه الجحيم، بعدما رفضت السلطات التونسية دخلوهم إلى أراضيها، وهم قادمين من المطار الدولي “هواري بومدين” في الجزائر، قصد التوجه إلى المغرب من أجل استكمال الوثائق، وتجديد الإقامة في الجزائر، بعدما انتهت، أول أمس السبت.

وما أثار استغراب المغاربة حسب الموقع ذاته ، أن مجموعة من المغاربة تمكنوا، في رحلة الثامنة صباحا، أول أمس السبت، من التوجه إلى تونس، ومن ثمة إلى المغرب، لكن رحلة 11 صباحا مُنع من الدخول إليها أزيد من 70 مغربيا.