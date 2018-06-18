الشاب خالد يغني للمنتخب المغربي

يشتغل الفنان الجزائري الشاب خالد على عمل جديد تحت عنوان “موروكو فور إيفر” وذلك من أجل تشجيع المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم.

هذا وسيتم طرح الأغنية على شكل فيديو كليب حيث سيتم التعاون مع المخرج فيصل لحليمي، أما الكلمات والإنتاج فهي لمصعب العنيزي، وألحان رضوان الديري، وتوزيع حسام كامل.

كما كشف مصعب العنزي، أن فكرة الأغنية لا تزال قائمة بالرغم من خسارة المنتخب المغربي في مباراته ضد إيران .

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