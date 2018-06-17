بن غبريت تعلن نسبة النجاح في BEM و تكشف الموعد الرسمي لإعلان النتائج

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون يوم غد الإثنين 18 جوان إبتداء من الساعة 17:00 على الموقع http://bem.onec.dz

وكشفت الوزيرة أن نسبة النجاح: 56،88%، على أن يكون تعليق النتائج على مستوى المؤسسات بداية من يوم 26 جوان

العلوم والتاريخ والجغرافيا نكسة “بيام” 2018

كشفت مصادر من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن المترشحين تحصلوا على علامات كارثية في مادتي العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا والتي جاءت ضعيفة ودون المتوسط، في حين تراوحت علامات الممتحنين في باقي المواد بين 10 و11 من 20، بالمقابل فقد تحصل اغلبية المترشحين على نقاط جيدة في مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية.

ويعيش الاولياء والمترشحين ضغطا كبيرا عشية الاعلان عن النتائج.