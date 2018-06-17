“تشافي” يتوسط لـ”بونجاح” للإحتراف في إسبانيا !!

تلقى مُهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، وعداً من زميله في نادي السد الإسباني تشافي هرنانديز، لمساعدته في الإنتقال للعب في “الليغا”.وحسب موقع “الأنباء” الخليجي، فإن نجم برشلونة السابق نَصح بونجاح بالإحترف في أوروبا بعد مستوياته الكبيرة في الدوري القطري.

كما أن صَاحب الـ26 ربيعاً يرغب بشدة في اللعب في القارة العجوز بعد العرض الذي تلقاه مؤخراً من نادي ليل الفرنسي بقيمة 5 ملايين أورو.

للتذكير فإن اللاعب السابق لإتحاد الحراش مرتبط بعقد مع زعيم الأندية القطرية حتى 2021 بعد تجديده الموسم الماضي.