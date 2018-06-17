صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي بنسب تتراوح بين 5ر0 و 5 بالمئة و ذلك ابتداء من شهر 1 ماي 2018.

وبمقتضى القرار ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه ب 5 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل عن 20.000 دج و 5ر2 بالمئة تلك التي تترواح بين 20.000 ويقل عن 40.000 دج.

كما ترفع بنسبة 5ر1 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها 40.000 ويقل عن 60.000 دج و 1 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي 60.000 وتقل عن 80.000 دج.

بينما ترتفع ب5ر0 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها ال80.000 دج.

وتحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 2 يوليو 1983 حسب السنة المرجعية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.

وتطبق النسب على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من قانون 2جويلية 1983 ويضاف مبلغ رفع القيمة الى الحد الادنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في نفس القانون.

ويرفع المبلغ الأدنى للزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 3 بالمائة.