جريحين في حادث طعن جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأحد, إصابة شخصين بجروح في حادث طعن في إقليم فار جنوبي البلاد, مضيفة أن المشتبه بها قيد الاحتجاز حاليا.

وأوضحت النيابة في مدينة "تولون" أنه تم توقيف امرأة بعدما هاجمت بسكين شخصين ما تسبب في إصابتهما بجروح طفيفة في أحد المتاجر, حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت إن المشتبه بها فرنسية ولدت عام 1994ي وأنها غير معروفة لدى أجهزة الاستخبارات.

وأوضحت أنه جرى تفتيش منزل المشتبه بها لمعرفة ما إذا كان "لديها اتصالات مع تنظيم داعش (الإرهابي) أم لا".

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.

وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات خلال عامي 2015 و 2016 خلفت 241 قتيلا ومئات الجرحى.