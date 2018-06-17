بالفيديو... سيارة تصدم حشدا من المشجعين بموسكو

قال مسؤولون روس وشهود إن سيارة أجرة صدمت حشدا من المارة قرب الميدان الأحمر في موسكو يوم السبت مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بينهم امرأتان من المكسيك في المدينة التي تستضيف مباريات من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقع الحادث في الوقت الذي تدفق فيه سكان وزائرون من مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم على وسط موسكو في مساء صيفي دافئ.

وقالت هيئة المرور في موسكو إن رخصة السائق صادرة من قرغيزستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي تقطنها أغلبية مسلمة.

ونقلت الهيئة عن السائق المحتجز لدى الشرطة قوله إنه لم يتعمد صدم الحشد.

وذكرت الشرطة أن سبعة أصيبوا في الحادث. وكانت إدارة الرعاية الصحية لمدينة موسكو قالت في وقت سابق إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. وأضافت أن سبعة حالتهم مطمئنة في حين أن امرأة إصابتها خطيرة.