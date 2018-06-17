آلاف المناصب في الجيش وهذه شّروط التّجنيد



رفع التكوين في صفوف الدرك إلى 5 سنوات

التجنيد مفتوح لأول مرة في مديرية الإيصال والإعلام

المعدل 12 للالتحاق برتبة الضباط.. وانتقاء وطني للطب العسكري

قررت وزارة الدفاع الوطني فتح الآلاف من مناصب العمل، مع التخفيف من إجراءات الالتحاق، حيث سمحت هذه السنة للشباب الحائزين على مستوى الأولى متوسط الالتحاق بعدد من مديرياتها، مع الإبقاء على معدل القبول في التكوين الأساسي لرتبة “ضابط” على 12 من 20، ورفع التكوين إلى 5 سنوات لجميع القوات و8 سنوات بالنسبة للطب العسكري، كما تقرر رفع مدة التكوين في صفوف الدرك الوطني إلى 5 سنوات، فيما فتحت القيادة العليا للجيش لأول مرة التجنيد في مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه.

وفي تفاصيل دليل التجنيد 2018، تحوز “الشروق” نسخة منه، تم الإبقاء على الشروط العادية لتجنيد ضباط التكوين الأساسي الذين يجب أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018، الحائزين على البكالوريا في الشعب العلمية والتقنية، فيما تم تخفيض سن الالتحاق بقوات الجيش بالنسبة للضباط الصف المتعاقدين، إلى 21 سنة بعد أن كان 23 سنة، مع حصولهم على مستوى الثالثة ثانوي والأولوية للحائزين على شهادة البكالوريا.

القوات البرية بمعدل 12 وتكوين لمدة خمس سنوات

رفعت وزارة الدفاع، مستوى التكوين في صفوفها وعبر جميع مدارسها العسكرية إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات و8 سنوات بالنسبة للصحة العسكرية، حيث يشترط الالتحاق بمدارس القوات البرية ضرورة الحصول على بكالوريا شعب رياضيات وعلوم تجريبية وهندسة ميكانيكية وكهربائية وطرائق، وسيخضع هؤلاء إلى تكوين قاعدي مدته سنة واحدة، و3 سنوات تكوينا جامعيا للحصول على ليسانس بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، متبوعة بسنة واحدة في إحدى المدارس التطبيقية الست، حيث إن التسجيلات الأولية بالنسبة للمترشحين الضباط، تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت.

فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية ضباط صف متعاقدين تكوينا لمدة سنة شريطة حيازة مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أو حائزين على بكالوريا ضمن شعب أخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين.

ويبقى التجنيد مفتوحا أمام الشباب ذوي مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو الأولى ثانوي، ويستثنى الذين يحوزون على مستوى السادسة ابتدائي مثل ما كان معمولا بها في السنوات الماضية، كرجال صف متعاقدين، وسيتلقى الرفاء تكوينا مغلقا 6 أشهر، و5 أشهر بالنسبة إلى الجنود.

ضباط الجوية بـخمسة تخصصات عليا

أما الراغبون في الالتحاق بمدارس القوات الجوية، فقد أدرجت وزارة الدفاع الوطني تخصصين ليصبح المجموع 5 تخصصات للتكوين الأساسي للضباط، ويتعلق الأمر بليسانس مهنية “طيار”، ليسانس أكاديمية في عمليات “ملاحة جوية”، ليسانس أكاديمية في “أرصاد جوية للطيران”، ليسانس مهنية في “أمن الطيران”، ليسانس أكاديمية في الطيران، فيما استثنت القوات الجوية الحاصلين على مستوى السادسة ومنحت فرصة الالتحاق للحاصلين على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط كجنود، وهي نفس الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، والقوات البحرية.

وستكون التسجيلات الأولية لرجال الصف المتعاقدين، إبتداء من 1 جويلية الداخل لحساب الدورة الأولى، و1 جانفي 2019 بالنسبة للدورة الثانية.

القوات البحرية بمعدل 12 ومدة التكوين بين سنتين وأربع سنوات

وبخصوص الالتحاق بمدارس القوات البرية اشترطت ذات الهيئة للحائزين على البكالوريا أن يكونوا ذوي شعب رياضيات وعلوم تجريبية وهندسة ميكانيكية وكهربائية وطرائق، كما تم ضبط تكوين خاص للضباط، حيث تدوم مدته سنة واحدة كتكوين قاعدي مشترك و3 سنوات تكوينا جامعيا تتوج بالحصول على ليسانس بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، متبوعة بسنة واحدة في إحدى المدارس التطبيقية الست، حيث إن التسجيلات الأولية بالنسبة للمترشحين الضباط الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت على الموقع preinscription.mdn.dz //:http.

فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية ضباط صف متعاقدين تكوينا لمدة سنة واحدة على أن يكون المترشحون حائزين على مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أو الحائزين على البكالوريا من الشعب الأخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين///.

الحرس الجمهوري بمعدل 12 وانتقاء وطني للطب العسكري

أما مسابقة الالتحاق برتبة ضابط في صفوف الحرس الجمهوري فيشترط معدل 12 من 20 في الشعب العلمية والتقنية، على أن يزاول هؤلاء تكوينهم بالمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، ونفس الشروط مطلوبة في الراغبين الالتحاق بمدارس المديرية المركزية للعتاد والمركزية للإشارة وأنظمة المعلومات وكذا المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس، حيث سيخضع الراغبون في الحصول على شهادة مهندس لتكوين مدته 6 سنوات كاملة.

أما الراغبون في دراسة الطب العسكري فإن المديرية المركزية للمصالح، ربطت ولأول مرة معدل الالتحاق بالانتقاء الوطني وفق المعايير المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ستصل مدة تكوينهم 8 سنوات يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري.

وجعلت الوزارة الوصية تجنيد ضباط التكوين الأساسي في الدرك مشروطا بالحصول على شهادة ليسانس، حيث سيتم تكوينهم لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، فيما سيلتحق الناجحون في شهادة البكالوريا هذه السنة والراغبون في الالتحاق بسلك الدرك الوطني بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، أين سيتلقون تكوينا لمدة سنتين.

رفع التكوين في صفوف الدرك إلى 5 سنوات كاملة

كما رفعت الوزارة الوصية شروط تجنيد ضباط التكوين الأساسي في الدرك الوطني بشهادة ليسانس، حيث سيتم تكوينهم لمدة 5 سنوات، 3 سنوات منها بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة بالجزائر العاصمة، فيما سيلتحق الناجحون في شهادة البكالوريا هذه السنة والراغبون في الالتحاق بسلك الدرك الوطني بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، أين سيتلقون تكوينا لمدة سنتين.

لأول مرة.. التجنيد على مستوى مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه

ولأول مرة تضمن دليل التجنيد في صفوف الجيش فتح فرصة الالتحاق بمديرية الإيصال والإعلام والتوجيه، حيث اشترطت على الحائزين في شهادة البكالوريا الحصول على معدل 12 من 20 في الشعب التالية: أداب وفلسفة، لغات أجنبية، رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية وتسيير واقتصاد، ويخضع الملتحقون لتكوين مدته 5 سنوات، فيما فتحت التجنيد للمترشحين الحاصلين على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل للالتحاق بالمديرية ذاتها كضباط الصف المتعاقدين، حيث تودع الملفات بالمؤسسة العسكرية للسمعي البصري بسيدي فرج بالجزائر العاصمة.