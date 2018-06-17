الجماهير الأرجنتينية تسخر من ميسي

أبدت جماهير المنتخب الأرجنتيني، سخطها من مردود نجمها العالمي، ليونال ميسي، بعد عجزه في قيادة منتخبه لتحقيق أول فوز في المونديال الروسي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأحد مشجعي منتخب التانغو، في روسيا، يجمع التبرعات لميسي من أجل التسجيل.

ورفع المناصر الأرجنتيني، لافتة كتب عليها “التبرع لميسي للتسجيل”، وهي الخرجة التي تجاوب معها المناصرين من خلال وضع تبرعاتهم.

يذكر أن ليونيل ميسي، حرم منتخب الأرجنتين من الفوز على ايسلاندا، بعد تضييعه ركلة جزاء حاسمة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1.