نيجيريا والسعودية يفضحان ماجر !

ظهر المنتخب النيجيري لكرة القدم بمستوى كارثي خلال اللقاء الأول من نهائيات كأس العالم أمام المنتخب الكرواتي بعدما تعرض لهزيمة بثنائية.وكانت أثقل الهزائم المسجلة لحد الآن في المونديال الروسي من نصيب المنتخب السعودي الذي تلقى خماسية كاملة أمام الدبّ الروسي.

وكان ماجر يتباهى دائما بتعادله أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 1-1 في المباراة التي إحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتحجج ماجر بعد الهزيمة المسجلة امام المنتخب السعودي بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي إحتضنتها المدينة الإسبانية ماربيلا، بأنه واجه فريق مونديالي.

إلا أن الميدان الروسي أظهر محدودية مستوى المنتخبات التي واجهها ماجر بعد خماسية الأخضر السعودي أمام الدب الروسي، وثنائية كرواتيا أمام نيجيريا.