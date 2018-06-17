لشبونة مصر جدا على انتداب سليماني

أكدت مصادر إعلامية برتغالية أن نادي لشبونة مازال يرغب في إعادة نجمه السابق الدولي الجزائري إسلام سليماني لصفوفه، سيما بعد رحيل مهاجمه الهولندي باس دوست القريب جدا من الدوري السعودي ويصر نادي العاصمة البرتغالية على انتداب قلب هجومه السابق الذي غادره في ميركاتو 2017 نحو الدوري الانجليزي الممتاز وتحديدا إلى نادي ليستر سيتي حامل اللقب أنذاك، والذي لم يستطع تكرار تجربته الناجحة مع ليشبونة فيه بسبب شبح الإصابات، وبالرغم من محاولته بعث مشواره بنيوكاسل في الميركاتو المنصرم الذي انتقل إليه في شكل إعارة لم يتمكن من إقناع المدرب الاسباني رفاييل بينيتيز ولا ملاك النادي لسببين وهما هاجس الاصابة الذي منعه من البروز وكذا تهوره في أخر مباراة له هذا الموسم عندما تصرف بطريقة ساذجة مع مدافع الفريق المنافس، وتم طرده مجانيا من اللقاء، وهو السلوك الذي كلفه نهاية موسم مبكر للعقوبة المسلطة عليه من طرف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، يشار إلى أن مدرب ليستر سيتي الفرنسي كلود بوويل لايضعه في مخططاته للموسم المقبل ويريد بيعه، إلا أن ارتفاع قيمته التي تفوق الـ20 مليون أورو تعيق انتقاله رغم محاولات عدة فرق لاستقدامه على سبيل الإعارة.