شاهد: انهيار مفاجئ في مركز سياحي شمال الصين

أصيب ما لا يقل عن تسعة سياح بجروح إثر انهيار مفاجئ لسقف داخل المركز السياحي في مقاطعة شانشي شمال غرب الصين، كما أورد موقع قناة “يورونيوز عربي”، الأحد.

ووقع الحادث في جبل هوا شان في منطقة ذات مناظر طبيعية في مدينة هواين، بينما كان الناس ينزلون بمستوى واحد باستخدام السلالم المتحركة.

وهرع فريق طوارئ على الفور إلى المكان لينقذ أولئك المدفونين تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم فيما بعد إلى المستشفى القريب.

وقامت سلطة المركز بإغلاق الموقع السياحي وتفعيل خطة الطوارئ، وأنشأت فريقاً للتحقيق في سبب الحادث.

ويقع إقليم شانشي على هضبة تتكون من أراض مرتفعة على جبال تايهانغ شرقاً وعلى جبال لوليانغ غرباً، وسلسلة من الوديان في الوسط، يتدفق خلالها نهر فين.

وأعلى قمة هي قمة وتاي شان في الشمال الشرقي لشانشي حيث يبلغ ارتفاعها 3058 متراً.

وفيما يشكل سور الصين العظيم معظم الحد الشمالي مع منغوليا الداخلية، تمتد جبال زونغتياو على طول جزء من الحد الجنوبي، وتفصل إقليم شانشي عن الجزء الشرقي الغربي للنهر الأصفر. بينما تقع قمة هوا في الجنوب الغربي.