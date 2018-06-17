قوقل يحتفل بالذكرى الـ 90 لميلاد الفنان الجزائري الراحل محمد ايسياخم

احتفل قوقل اليوم الأحد بالذكرى الـ 90 لميلاد الفنان الجزائري الراحل محمد ايسياخم.

ولد الفنان التشكيلي محمد اسياخم بمدينة القبائل [أزفون] بالجزائر في 17 يونيو 1928 وتوفي في 1 ديسمبر سنة 1985، ويعتبر من أول وأهم مؤسسي الفن التشكيلي الحديث بالجزائر.

ينتمي الفنان الراحل إلى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، ولاقت سيرته اهتمام كبيرمن عشاق الفن التشكيلي، مما جعله من رواد البحث في العقود الأخيرة، كما استطاع في وقت قصير أن يكون من رواد الحركة التجريدية في عصره، كما أنه كان عضو في الاتحاد الوطني الجزائري للفن التشكيلي.

وفي سيرته المهنية، استطاع النجم الجزائري، أن يتناول عدة مواضيع، فقد تناول الريشة، والعملة الورق، وكان دائمًا يقول أن اللوحة هي الوسيلة والغاية للوصول للهدف المنشود، والطريق المراد الوصول إليه، وتوفى عن عمر يناهز 57 عامًا بعد أن ترك بصمة في عالم الجرافيك والتصميم.