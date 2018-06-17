بي إن سبورتس تعلن جدول المباريات المذاعة عبر القناة المفتوحة "مجانا"

أعلنت مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن المباريات المذاعة في بطولة كأس العالم والتي تقام حاليًا في روسيا 2018.

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس أعلنت عن إذاعتها 22 مباراة عبر قناتها المفتوحة مجانًا بعد اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفادت تقارير صحفية، بأن بي إن سبورتس كشفت عن المباريات التي ستنقل عبر القناة المفتوحة.

وجاءت المباريات كالتالي:

الأحد 17/6- ألمانيا مع المكسيك

الثلاثاء 19/6- روسيا مع مصر

الأربعاء 20/6-أوروجواي مع السعودية.

الأحد 24/6- اليابان مع السنغال

الاثنين 25/6- السعودية مع مصر، وإسبانيا مع المغرب

ومن المقرر أن تبث القناة المفتوحة مبارتان من دور ثمن نهائي بالمونديال بالإضافة إلى ثلاثة مباريات من دور ربع النهائي بجانب مباراتين نصف النهائي والمباراة النهائية.

جدير بالذكر أن مباريات المغرب وتونس لن تذاع عبر القناة المفتوحة بعد حصول الدولتين على حقوق البث.