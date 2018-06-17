أويحى يعود ليتصدر المشهد السياسي نهاية هذا الأسبوع

بعد غياب طويل

بعد غيابه عن عدسة الكاميرات لأسابيع يعود أحمد اويحي بصفته أمين عاما لتجمع الوطني الديمقراطي لنشاطه السياسي، حيث سيتراس نهاية الأسبوع الجاري "إفتتاح اشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني" لحزبه "الارندي" و ذلك يوم الخميس 21 جوان 2018 بزرالدة .

و جاء في بيان للتجمع الوطني الديمقراطي- صدر اليوم – دعوة لصحفيين لتغطية ندوة صحفية ينشطها أحمد اويحي يوم السبت في مقر الحزب ببن عكنون.

و في العادة يستغل الرجل الأول في الحكومة مواعيده الحزبية للتعبير عن آرائه في المسائل السياسية الوطنية.

و على الرغم من الطبيعة الحزبية لهذا النشاط إلا أنه من المتوقع ان يتحدث احمد اويحيى من موقعه كوزير اول بخصوص عدة مواضيع طبعت الراي العام مؤخرا.