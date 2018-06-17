لوبان تريد إرسال سفينة محملة بلاجئين الى الجزائر

حذرت من أن إستقبال فرنسا للاجئي سفينة اكواريوس سيكلفها غاليا

قالت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان انه " كان على الرئيس ماكرون ان لايستقبل جزءا من اللاجئين الذين تواجدوا في سفينة " اكواريوس" " التي رفضت كل من إيطاليا و مالتا استقبالها قبل ان تتفق فرنسا مع إسبانيا على الرسو بها في ميناء فالنسيا بإسبانيا .

و إعتبرت لوبانفي حديثها لقناة "سي نيوز" هذا الصباح ان تلك السفينة المحملة بـ 629 مهاجرا "كان لابد ان يتم إقتيادها الى السواحل الجزائرية او التونسية " محذرة من أن "ما قد يحدث مستقبلا سيجعل فرنسا تستقبل جزءا من المهاجرين الذين يصلون الى إسبانيا عبر الزوارق بعد هذا القرار" .

للإشارة فإن السفينة "أكواريوس" لتي تشغلها المنظمتان غير الحكوميتين "أطباء بلا حدود" و "إس أو إس ميديتيراني"، أنهت اليوم رحلتها التي قطعت فيها مسافة 1500 كيلومتر، عبر البحر المتوسط في إسبانيا، حيث وصلت قبل وقت قصير من الساعة الحادية عشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) لميناء فالنسيا