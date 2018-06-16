فيديو: تونس تعاقب 70 مغربيا مقيما في الجزائر وتمنعهم من دخول أراضيها

منعت السلطات التونسية الرعايا المغاربة من دخول اراضيها إنطلاقا من الأراضي الجزائرية و أوردت تقارير إعلامية معلومات ، بأنه تم منع مجموعة من حاملي الجنسية المغربية أرادوا الذهاب إلى تونس للعودة إلى الجزائر مرة اخرى بغية تجديد تصاريح إقامتهم. ووفقاً لذات المصادر ، تلقت الخطوط الجوية التونسية تعليمات بعدم نقل العمال المغاربة المستقرين بالجزائر.

و يعيش عشرات الآلاف من المغاربة في الجزائر ، حيث يحترفون مهن متنوعة ، لا سيما في قطاع البناء. ولكن بما أن تصاريح إقامتهم قصيرة الأجل ، فإنهم ملزمون بمغادرة الإقليم الوطني الجزائري والعودة إليه للحصول على تصريح عمل جديد وتصريح إقامة مؤقت.

كما يبدو أن السلطات التونسية تخشى أن يتسلل مهاجرين غير شرعيين الى اوروبا إنطلاقا من اراضيها أو إرهابيين في صفوف هاؤلاء المغاربة . وقد تم تفكيك العديد من الفروع التابعة لجماعات إرهابية في الماضي ، و تعين على الجزائر إثرها حظر سفر المغاربة إلى ليبيا عبر اراضيها إحترازا من الإنظمام للجماعات المسلحة المنتشرة هناك منذ سقوط نظام معمر القذافي.