بالتزامن مع النتائج المخيبة للعرب في المونديال , الفيفا تذكر بأمجاد الجزائريين

بالتزامن مع النتائج المخيبة للمنتخبات العربية حتى الآن في كأس العالم 2018 , ذكر الحساب الرسمي للفيفا ،" مونديال 2018" على موقع " تويتر" بالإنجاز التاريخي للمنتخب الجزائري الذي حدث في مثل هذا اليوم قبل 38 سنة .

و قالت الفيفا " أبهر منتخب #الجزائر العالم وتصدر عناوين الصحف عندما لعب أول مباراة له في نهائيات #كأس_العالم FIFA وفاز على ألمانيا 2-1."

و يعد انتصار الجزائر على الألمان ثاني انتصار عربي في تاريخ كأس العالم و من بين أكبر الانجازات العربية في تاريخ المونديال .