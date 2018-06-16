أزيد من 18 ألف شرطي لضمان التغطية الأمنية لامتحانات شهادة البكالوريا

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها هذا السبت أنها وضعت مخططا وقائيا بتسخير أزيد من 18 ألف شرطي من مختلف الرتب لضمان التغطية الأمنية لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا المقررة في الفترة الممتدة من 20 الى 25 جوان الجاري.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المخطط يشمل تأمين 2108 مركز امتحان عبر قطاع اختصاص الأمن الوطني بكامل ولايات الوطن, 14 مركز تجميع, 70 مركز تصحيح ومركزين (2) للطبع, بالإضافة الى مراكز حفظ المواضيع والبالغ عددها 66 مركزا, كما ستشارك مصالح الأمن الوطني في حفظ المراكز المتقدمة لحفظ المواضيع.