ناشطون: مكر إسرائيل تجلى بمباراة المغرب وإيران.. كيف ذلك؟ شاهدوا:



قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "مكر" إسرائيل، تجلى بشكل واضح، في تفاعلها مع مباراة المغرب، وإيران، في كأس العالم.

وسلط ناشطون الضوء على نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة تمنى فيها الفوز للمغرب على إيران، فيما نشر حساب "إسرائيل بالفارسي"، التابعة للوزارة ذاتها، تغريدة تمنى فيها فوز إيران على المغرب.

وأوضح ناشطون أن إسرائيل تتبع هذه السياسة في مختلف قضاياها مع الدول العربية، ولا تجد حرجا في اتخاذ موقفين متضادين، في سبيل تحقيق دعايتها.

وقال ناشطون إن التغريدتين المتناقضتين تمثلان جهة رسمية إسرائيلية واحدة، وهي وزارة الخارجية، وهو "دليل على مكر الإسرائيليين" بحسب وصفهم.

وحذر ناشطون من الانزلاق خلف التغريدات الإسرائيلية، التي "لا يراد منها سوى بث الفرقة والفتنة بين العرب"، بحسب قولهم.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد، علما أن المنتخبين وقعا في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال وإسبانيا.





Good luck

موفق باشید

בהצלחה pic.twitter.com/yDoDwjArqf — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) 15 juin 2018