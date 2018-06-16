الفيفا تهدّد وتتوعد قنوات “بي أوت كيو”

هدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم، باتخاذ إجراءات سريعة من أجل وقف الانتهاكات التي تقوم بها قنوات “بي أوت كيو”، من خلال اقدامها على بث مباريات مونديال روسيا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دون تملكها لحقوق البث.

وجاء في بيان أصدرته الفيفا الجمعة، “أنها تبحث جميع الخيارات لوقف انتهاكات “بي أوت كيو” التي تقرصن مباريات كأس العالم الجارية في روسيا وتبثها بشكل غير قانوني”.

ونفت الفيفا منح أي حقوق بث لأي حدث ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم لقنوات “بي أوت كيو”.

وكانت شبكة “بي إن سبورت” القطرية التي تملك حقوق بث مباريات مونديال روسيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالبت من الفيفا التدخل من أجل وضع حد لانتهاكات القنوات المقرصنة لحقوق تمتلكها حصريا.

وأعلنت إدارة “بيين سبورت” القطرية الخميس، بث 22 مباراة من مباريات المونديال مجانا لعرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.