تركيب السيارات..النواب يؤيدون الحكومة

رفضَت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني المساس بالمادة 15 من قانون المالية التكميلي 2018، الخاصة بوقف سريان الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة التي كان يستفيد منها أصحاب مشاريع تركيب السيارات في الجزائر.

وصدرت خلال دراسة المشروع الحكومي تهديدات من ممثلين للموالاة والمعارضة بإلغاء أو تعديل التدبير الجديد، الذي ينص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المقدر بـ19% الذي كان يستفيد منه الوكلاء رغم أنه يهدد بزيادة أسعار السيارات من جديد.

وبحسب مصادر من اللجنة، فإن تحولا حدث على مستواها في اليوم الثاني من مناقشة مواد المشروع، حيث تراجع ممثلو الموالاة عن تهديداتهم بعد تلقيهم توجيهات من قبل مسؤوليهم بالتراجع عن "نواياهم"، ودعم السياسة الحكومية في مجال مراجعة التحفيزات الممنوحة لوحدات تركيب السيارات.

فيما قال مسؤول باللجنة إنه تقرر الاحتفاظ بالنص الحكومي كما جاء في انتظار مقترحات النواب إثر المناقشة المقررة يوم 20 جوان الجاري. ولن يحصل النواب على متسع من الوقت لدراسة التشريع الاستثنائي، رغم عدم تضمنه موادا كثيرة، حيث تتزامن المناقشة مع عطلة عيد الفطر. واكتفت اللجنة بتعديل جزئي لا يمس بأحكام مشروع قانون المالية التكميلي، ويعني التعديل الخاص بالرسم الإضافي المؤقت على استيراد البضائع الموجهة للاستهلاك والذي يتراوح بين 30% و200%.

وقال مصدر من اللجنة إن التعديل المقترح يكمل المادة ويلزم وزارتي المالية والتجارة بتقديم جرد بكل الرسوم وقائمة المواد التي مستها الرسوم عند تقديم قوانين المالية والميزانية.