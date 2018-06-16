ايسلندا تحدث أول مفاجأة في مونديال روسيا

أحدث المنتخب الايسلندي أول مفاجأة في مونديال روسيا، بعد أن فرض التعادل على أرجنتين ليونيل ميسي.

الظاهرة الايسلنيدية تضرب من جديد، بعد ما حققه منتخب "الفيكينغ" في أورو 2016 بفرنسا، واصل لاعبي ايسلندا المغمورين كتابة أهم صفحة في تاريخ كرة القدم في بلادهم بفرض التعادل على أحد المرشحين لنيل اللقب العالمي.

لم يستطع رفاق ميسي فك شفرة الخطة الدفاعية التي طبقها الايسلنديين، فاستحوذ منتخب الطونغو على الكرة بنسبة 80 بالمائة، ورغم أنه كان السباق للتسجيل. كما ضيع ليونيل ميسي ضربة جزاء في الدقيقة 65 كانت بمثابة منعرج اللقاء.