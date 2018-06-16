بالصور..الجيش الوطني يحبط عمليات تهريب الوقود والنحاس
في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 جوان 2018 على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (15229) لتر.
من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بتلمسان/ن.ع.2، (122) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطوا (15) قنطار من مادة النحاس بوهران.
وبتلمسان، تم توقيف (29) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.
من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بتلمسان/ن.ع.2، (122) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطوا (15) قنطار من مادة النحاس بوهران.
وبتلمسان، تم توقيف (29) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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