التكنولوجيا تمنح فرنسا فوزا على أستراليا

فازت فرنسا بشق الأنفس على أستراليا 2-1 في بداية مشوارها بكأس العالم 2018.

ولقد منحت التكنولوجيا الفوز للديوك الفرنسية أمام أستراليا، فالهدف الأول جاء بعد إعلان ضربة جزاء لفائدة غريزمان عن طريق تقنية الفيديو، والهدف الثاني لبول بوغبا عن طريق تقنية عين الصقر لخط المرمى التي أظهرت أن الكرة تجاوزت خط مرمى المنتخب الأسترالي.

يذكر أن ‏أول قرار طبق فيه تكنولوجيا خط المرمى في كأس العالم كان في مباراة فرنسا و هندوراس في 2014.