معلق مغربي يشن هجوما على “الدول العربية” التي خذلت بلاده

استغل المعلق المغربي في شبكة “بيين سبورت”جواد بدة، فرصة تعليقه على مواجهة منتخب بلاده “أسود الأطلس” التي خسرها أمام منتخب إيران برسم الجولة الأولى من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، ليشن هجوما على الدول العربية السبعة التي صوّتت ضد ملف المغربي في سباق الترشح لمونديال 2026.

ووصف بدة موقف الدول العربية السبعة التي صوّتت يوم الأربعاء الماضي ضد الملف المغربي الذي حسر السباق بـ65 صوتا مقابل 134 صوت للملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك)، بأنه طنة من الخلف، قائلا:”مع الأسف الغدر جاء من أقرب الناس، لكن التاريخ لن ينسى من غلّب المصلحة على الوحدة العربية وجانَب الأخوّة، يكفينا فخرا أننا كسبنا احترام من هم أبعد منا جغرافيا ودينيا، فشكرا لكل من دعم المغرب”.

والدول العربية التي صوّتت ضد الملف المغربي هي كل من السعودية، البحرين، الكويت والإمارات العربية، والأردن ولبنان والعراق.