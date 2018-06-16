غلام يرفض عرضا رسميا من ناد أوروبي كبير

نشر موقع "آرينا نابولي" معلومات حصرية أدلى بها الصحفي الإيطالي ليفيو فارالي المقرب من إدارة نادي نابولي، حيث أكد المتحدث أن فوزي غلام تفاوض بالفعل مع نادي مانشستر يونايتد...

غير أن المفاوضات توقفت بسبب تمسك اللاعب بالبقاء ضمن صفوف "البارتينوبي"، وجاء على لسان الصحفي فارالي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن المفاوضات كانت مفتوحة بين مانشستر ونابولي من أجل غلام، وقد جاءت تلك المناقشات بعرض رسمي تم رفضه بشكل قاطع من طرف اللاعب. الدولي الجزائري منح حرية تحديد راتبه، غير أنه فضل البقاء مع ناديه الحالي، حتى أنه سيغير محل إقامته وينتقل إلى جانب عائلته لمنزل الحارس الإسباني رينا. غلام يحب نابولي، يردي الاستمرار في الوقت الحالي بدلا من الالتحاق بالبرتغالي مورينيو مدرب الشياطين الحمر".