بن طالب مطلوب من آسي ميلان

بات متوسط لميدان الدولي الجزائري وفريق شالك 04 الألماني، نبيل بن طالب مطلوبا في فريق آسي ميلان الإيطالي الذي يعيد ترتيب بيته من أجل العودة إلى واجهة الكرة الإيطالية والعالمية، عقب فترة فراغ رهيبة يمر بها منذ قرابة عشرية كاملة من الزمن.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي في تقرير له مساء الجمعة، فإن بن طالب يتواجد ضمن قائمة اللاعبين الذي يحاول فريق نادي ميلان تعزيز صفوفه بهم خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدوّن فيها العملاق الإيطالي اسم بن طالب في أجندته، حيث سعى في 2016 إلى ضمه من فريق توتنهام الإنجليزي غير أن هذا الأخير باعه لفريق شالك الألماني بعد فترة إعارة ناجحة للاعب في صفوف الفريق الألماني.

وتمكن بن طالب من فرض مكانته الأساسية في فريق شالك منذ قدومه اليه، رغم هاجس الإصابات الذي يلاحقه. كما انه ساهم خلال الموسم المنقضي في احتلال شالك للمرتبة الثانية في البوندسليغا، وهو ما يعني تاهله مباشرة لخوض منافسة رابطة إبطال أوروبا وهي المنافسة التي يحلم كل لاعب محترف في خوضها.