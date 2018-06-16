البريطانييين لتكوين الجزائريين على الصيرفة الإسلامية

يحضر النظام المصرفي في الجزائر الإنخراط قريبا في منظومة الصيرفة الإسلامية حيث يتم التحضير لنظام جديد لتأطير نشاط نوافد المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية

حيث صرح وزير المالية اول امس الخميس في رده على أسئلة النواب " ان النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي و نشاط النوافذ الاسلامية و ذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية و التنظيمية و الادارية و كذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية و ضمان الالتزام بها."

و بما أن التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الاسلامية يحتاج الى تكوين خاص فإن السلطات العمومية بصدد إعداد استراتيجية تهدف الى الاستفادة من التجربة الدولية في مجال التكوين حول الصيرفة الاسلامية –حسب وزير المالية -* الذي قال" انه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الاسلامية للاستفادة من خبرته"ا، كاشفا عن قيام وفد من البنك الاسلامي بزيارة الى الجزائر خلال الايام القليلة القادمة بهدف تحديد الاجراءات الاولية الضرورية لتوفير الاطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة. .