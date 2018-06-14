السعودية تدخل التاريخ وتتكبد أثقل هزيمة في تاريخ مباريات الافتتاح بالمونديال!

دخل المنتخب السعودي لكرة القدم تاريخ أسوأ بداية في المونديال منذ انطلاقته سنة 1930، حيث تكبد الأخضر السعودي اليوم أثقل نتيجة في تاريخ المونديال بعد الخسار امام المنتخب الروسي بخماسية دون رد على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

وبالعودة إلى تاريخ مباريات الافتتاح بكأس العالم، نجد أثقل نتيجة سجلت في الطبعة الاولى للمونديال سنة 1930 التي نظمت بالأوروغواي والتي فاز فيها منتخب فرنسا على المكسيك بـ4-1، كما عرفت مباراة الافتتاح في الطبعة الثالثة من المونديال سنة 1950 التي نظمت بالبرازيل تسجيل فوز منتخب البرازيل على المكسيك بـ4-0.

أما باقي مباريات الافتتاح فلم تسجل فيها أهداف كثيرة ليكون المنتخب السعودي أول منتخب يتلقى خماسية دون رد في مباراة افتتاح المونديال، كما يحمل الأخضر السعودي رقما سيئا في تاريخ مشاركاته في المونديال حيث تلقى ثالث أثقل هزيمة في تاريخ المونديال سنة 2002 في مونديال كوريا الجنوبية واليابان امام منتخب ألمانيا بـ8-0.