العراق: لهذه الأسباب صوتنا ضد ملف المغرب بالفيفا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم قراره بالتصويت لصالح الملف المشترك (أميركا، كندا، المكسيك)، لاستضافة أهم بطولة، وهي كأس العالم، التي تقام كل 4 أعوام بصورة دورية.

الوفد العراقي لكرة القدم برئاسة رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، الذي حضر اجتماع الفيفا في العاصمة الروسية موسكو، أعلن عن تصويت العراق لصالح الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2026 على حساب المغرب.

وعزى العراق أسباب عدم تصويته إلى مواقف المغرب السابقة تجاه الكرة العراقية.

وقال رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، إن العراق منح صوته لملف الولايات المتحدة، كونها قدمت ضمانات لخدمة الكرة العراقية.

وبين أن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، لم يتحدث رئيس الاتحاد المغربي مع الاتحاد العراقي، وبالتالي كان التفضيل التصويت لصالح ملف أميركا، منوهاً إلى أن أغلب الدول الآسيوية صوتت لذات الملف.

فيما كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، مالح مهدي، أنه "طالما رفضت المملكة المغربية استقبال الوفود العراقية الرياضية، وعرقلت كثيراً حصول وفودنا على تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولات المختلفة هناك".

وأشار إلى أن الوفد المغربي لم يكلف نفسه بالاجتماع مع وفد الاتحاد العراقي المتواجد في موسكو، لطرح رؤيته أو تقديمه ضمانات مستقبلية للعراق من حيث التعاون الرياضي، مبيناً أن الاتحاد العراقي رأى أن مصلحة الكرة العراقية تصب في التصويت لصالح الملف المشترك.

يشار إلى أن الملف الثلاثي الذي يضم أميركا وكندا والمكسيك، فاز بملف استضافة مونديال 2026 على حساب الملف المغربي.