هذا هو البرنامج الخاص لسير القطارات في العيد

سطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامجا لدعم قطارات الخطوط الطويلة من أجل تلبية طلب الزبائن بمناسبة عيد الفطر، ابتداء من الثلاثاء إلى غاية عشية عيد الفطر، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها.

وأضافت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قطارا إضافيا في كلتا الجهتين للخط الجزائر العاصمة ـ وهران، وهذا بتدعيم في تشكيلة قطارات الخطوط الطويلة، حسبما أضاف ذات المصدر.

وبخصوص خط الجزائر العاصمة ـ وهران، برمجت الشركة رحلتي الانطلاق على التوالي للساعة 8 و00 د (الوصول على الساعة 13 و05 د والساعة 12و30 د والوصول على الساعة 17 و54 د) ابتداء من محطة آغا (الجزائر العاصمة) وعلى قطار عادي.

أما بالنسبة "لـقطار الرفاهية" فتوفر الشركة على نفس الخط رحلتين أيضا الأولى على الساعة 10 (الوصول على الساعة 14 و09د) والثانية على الساعة 15 (الوصول على الساعة 19).

وفيما يخص رحلتي الخط وهران - أغا (الجزائر العاصمة) فتتمان عبر قطار عادي على الساعة 8 و 00د (الوصول على الساعة 13 و 04 د) وعلى الساعة 12 و30 د (الوصول على الساعة 18و00د).

و بخصوص خط وهران ـ أغا على متن قطار الرفاهية، برمجت رحلتان على الساعة 10 و00د للأولى (الوصول على الساعة 14 و07د) والساعة 15 و00 د للثانية (الوصول على الساعة 19 و00د).

وعلى متن قطار عادي تقترح الشركة على زبائنها رحلة من العاصمة إلى قسنطينة من الساعة 7 و25 د إلى الساعة 14 و30 د ورحلة من قسنطينة إلى العاصمة من الساعة 6 و40 د إلى الساعة 13 و15 د.

وللمسافرين من العاصمة إلى عنابة توفر الشركة رحلة على متن قطارات ليلية برمجت رحلة على الساعة 21 و30 د (الوصول على الساعة 7و28 د) بينما الانطلاق على الخط عنابة ـ العاصمة فإنه مبرمج كذلك على الساعة 21 و 30د (الوصول على الساعة 7 و 37د).

وعلى خط وهران ـ بشار على قطار ليلي ينطلق من وهران على الساعة 23 و30د ويصل بشار على الساعة 8 و46 د، بينما الرحلة من بشار إلى وهران فتنطلق على الساعة 23 وتصل إلى وهران على الساعة 9.

فيما يخص خط العاصمة ـ باتنة على متن قطار الرفاهية، فينطلق على الساعة 12 و30 د (الوصول على الساعة 19 و09 د) بينما تنطلق الرحلة من باتنة إلى بشار على الساعة 12 و15د وتصل على الساعة 6 و00د.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه تم وضع برنامج خاص لليوم الأول لعيد الفطر. وهكذا سيتم الربط بين الجزائر ووهران على متن قطار عادي على الساعة 12 و30د (الوصول على الساعة 17 و54 د) وقطار مباشر على الساعة 15 (الوصول على الساعة 19).

ونفس الشيء بالنسبة للخط أغا ـ وهران، برمج قطار الرفاهية على الساعة 17 (الوصول على الساعة 21 و09 د) قطار عادي على الساعة 12 و30د (الوصول على الساعة 18) وقطار مباشر على الساعة 15 (الوصول على الساعة 19) وقطار الرفاهية على الساعة 17 (الوصول على الساعة 21و07د) .

وبخصوص خط الجزائر- عنابة على متن قطار الليل فبرمجت رحلة على الساعة 20 و40د (الوصول على الساعة 6 و28 د ، بينما رحلة عنابة باتجاه العاصمة فبرمجت على الساعة 20 و20 د (الوصول على الساعة 6 و26د).

وللمسافرين من وهران إلى بشار توفر رحلة على الساعة 19و40 د (الوصول على الساعة 5) بينما الانطلاق على الخط بشار-وهران فإنه مبرمج على الساعة 19 (الوصول على الساعة 5).

وبخصوص الخط العاصمة ـ باتنة، ستوفر رحلة على متن قطار الرفاهية على الساعة 12 و30د (الوصول على الساعة 19و09 د)، بينما الرحلة باتنة- العاصمة فبرمجت على الساعة 23 و15 د (الوصول على الساعة 6 و00د).

كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن الرجوع إلى البرنامج العادي لسير القطارات كلها بالليل والنهار انطلاقا من اليوم الثاني لعيد الفطر.

وقد أشارت الشركة إلى أنه تم نشر برنامج حركات القطارات غير القطارات الإقليمية قطارات والضواحي في محطاتها، كما هو متوفر أيضاً على موقعها الالكتروني:http://www.sntf.dz.

علاوة على ذلك أفادت الشركة على برمجة إقامة محطة تجارية بمدينة المحمدية (معسكر) لجميع قطارات "الرفاهية" على الخطوط الطويلة، بالإضافة إلى القطارات «العادية» التي تسير على خط الجزائر العاصمة ـ وهران وذلك ابتداء من 16 جوان 2018.