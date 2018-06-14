رسميا.. القنوات المغربية ستبث مباريات مونديال روسيا

أكدت الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة، أنها حصلت رسميا على حقوق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها اليوم في روسيا.

وجاء في بيان نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "اشترينا من شبكة بي إن سبورت القطرية، التي تملك حقوق البث الحصرية لمباريات مونديال 2018 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حقوق بث 22 مباراة في كأس العالم المقبلة".