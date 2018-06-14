غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية و الإسلامية

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس، أنّ مرصد المدينة المنورة رصد هلال شهر شوال ، ليصبح غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، أنّ غداً الجمعة و أول أيام عيد الفطر السعيد. ونفس الأمر بالنسبة لقطر و الإمارات التي أعلنتا عن أن الجمعة هو أول أيام العيد.

وأعلنت تركيا ان يوم الجمعة هو أول ايام عيد الفطر.

كما أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة أن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر.