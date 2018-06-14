المغرب سيترشح لاستضافة مونديال 2030

أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، الخميس، إنّ بلاده ستترشح لاستضافة نسخة 2030.من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح الوزير المغربي، أنّ الملك محمد السادس أعطى تعليماته حتى يترشح المغرب لتنظيم مونديال 2030.

وكان المغرب قد خسر أمس الأربعاء حق تنظيم نسخة 2026 لصالح الملف الثلاثي الأمريكي-الكندي-المكسيكي.

وبهذا يكون المغرب قد خسر الرهان في الحصول على حق الاستضافة خمس مرات أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.