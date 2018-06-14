الأمم المتحدة تدين استخدام اسرائيل القوة المفرطة في غزة

نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين، وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن يوصي بوضع “آلية حماية دولية” للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت.

وندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية، لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكن لها ثقلا سياسيا.

وقالت نيكي هالي المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة قبل التصويت “إن طبيعة هذا القرار تظهر بوضوح أن السياسة تقود الموقف. إنه منحاز تماما، فهو لا يشير ولو مرة إلى إرهابيي حماس الذين يبدأون دوما العنف في غزة”.

وفشلت محاولة الولايات المتحدة لتعديل القرار بإضافة فقرة تدين العنف من جانب حماس.

وقال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون في الجمعية العامة قبل التصويت “إنكم بتأييدكم هذا القرار تتواطأون مع منظمة إرهابية، وبتأييدكم هذا القرار تمكنون حماس”.

وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت “نحن بحاجة لحماية سكاننا المدنيين” مضيفا أن الهدف من القرار “المساهمة في عدم تصعيد الموقف المشتعل”.

وأضاف “ليس بوسعنا أن نظل صامتين أمام أعنف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بصورة منتظمة مع شعبنا”.

وطلب القرار من غوتيريش أن يرد في غضون 60 يوما على مقترحات “بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك...توصيات تتعلق بآلية حماية دولية”.