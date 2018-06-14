الوزير عيسى يرد على تعليق "مستفز" من أحد متابعيه على فايسبوك

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على تعليق كتبه احد متابعي صفحة الوزير الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ودعا له بالهداية وأن يرحم الله والده الذي توفي مؤخرا (حسب منشور في حسابه الشخصي) .

وكان احد النشطاء قد علق على منشور الوزير عيسى بمناسبة ليلة القدر بكتابة: "نورمال نزيدو دعاء باش يهديكم ربي يا حكمنا الفاسدين!"، ليأتيه الرد من الوزير: "وأنا كذلك نورمال... نزيدَك دعاء باش ربي يهديك ويرحم باباك ويصبَّر أهله وأولاده. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اللهم أكرم نزله ووسّع مدخله واجعل قبرَه روضة من رياض الجنة... آمين".

ويبدو أن الناشط لم يكن يتوقع رد الوزير عيسى، حيث لم يجد ما يرد به إلا قول: "بارك الله فيك".