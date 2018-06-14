تبني قرار تقدمت به الجزائر لحماية الفلسطينيين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

وكانت الجزائر قد قدمت باسم المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة مشروع لائحة جديد يطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقدت الجمعة العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في قطاع غزة، وللتصويت على مشروع القرار.

وصوت لصالح مشروع القرار 120 دولة، فيما عارضته 8 دول وامتنعت 45 دولة أخرى عن التصويت.

و يوصي النص المقدم من قبل الجزائر بصفتها رئيسة المجموعة العربية ب "دراسة الإجراءات التي تضمن أمن و حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه قطاع غزة" كما يدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل الإحتلال الصهيوني، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.