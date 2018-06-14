توقيف ثلاثة مجرمين بحوزتهم رشاشين بالجلفة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، ثلاثة مجرمين بحوزتهم مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، إثر كمين قرب بلدية فيض البطمة بالجلفة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من الوادي وعين قزام، (10,75) قناطير من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى (06) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من بشار وتلمسان وعين تموشنت، ثمانية (08) تجار مخدرات من بينهم امرأة وضبطوا (28,322) كيلوغرام من الكيف المعالج و(640) قرص مهلوس و(639) وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف (31) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.