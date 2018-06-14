مركز الفلك الدولي: الجمعة أول أيام العيد .. والجزائر تراقب الهلال مساء اليوم

قال مركز الفلك الدولي، الخميس، إن راصدين نجحوا في رؤية هلال شوال من على قمة جبل حفيت في الإمارات، ما يعني أن عيد الفطر يصادف غدا الجمعة.

وقال المركز في تغريدة على تويتر "تم قبل قليل رؤية هلال شهر شوال.. اليوم الخميس.. في الساعة 13:53 من قمة جبل حفيت في مدينة العين".

وأضاف أن الرؤية تمت "باستخدام تقنية التصوير الفلكي في وضح النهار"، من قبل مجموعة من الراصدين التابعين للمركز.

ونشر المركز صورة قال إنه تم تصوريها عند "الساعة 03:43 عصرا بتوقيت الإمارات" و"تظهر هلال شوال".

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية، وبينها الجزائر، دعت لتحري هلال شوال مساء الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.