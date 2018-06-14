طمار: المجلس الوزاري المقبل سيخصص لقطاع السكن

سيخصص المجلس الوزاري المقبل لقطاع السكن، حسب وزير السكن عبد الحميد طمار.

وكشف الوزير انه سيعرض ملف المدن الجديدة قريبا على مجلس وزاري مشترك.

من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الانتهاء من الأشغال وتحديد برنامج التسيير والتنظيم الاداري.

وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن ملف المدينة الجديدة بوغزول على غرار المدن والاقطاب الحضارية الاخرى.

سيعرض قريبا على مجلس وزاري مشترك من أجل تحضير مرحلة ما بعد انتهاء الاشغال .

سيما بالنسبة للأغلفة المالية وكذا تحضير مرحلة ما قبل الانتهاء من أشغال التهيئة وتذليل العقبات التي ماتزال قائمة.