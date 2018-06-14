الجزائر تمدد عقود صادراتها من الغاز نحو إسبانيا الى 2030

إتفقت الجزائر مع إسبانيا على تمديد عقود تصدير الغاز عبر الأنابيب الى سنة 2030 لتنهي بذلك جولات مارطونية من المفاوضات في إنتظار التوصل لإتفاق مماثل مع إيطاليا قبل إنتهاء صلاحية العقود الحالية في 2020 -2021 .

ووقع اليوم المجمع الوطني للمحروقات "سونطراك " مع الشركة الإسبانية "غاز ناتورال فينوسا" إتفاقيات حول تجديد عقود تصدير و إستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر الى إسبانيا الى سنة 2030 حسب ما جاء في بيان صحفي لسونطراك .

و ستسمح هذه الإتفاقيات لسونطراك بتعزيز موقعها كممون رئيسي للغاز في السوق الإسبانية و توثيق علاقات الشراكة التي تجمعها بشريكها الإسباني التاريخي غاز ناتورال فينوسا -يضيف البيان- .

المدير العام لسونطراك عبد المومن ولد قدور وبعد إشرافه على المراسيم قال " 'إن هذه الاتفاقيات تعد خطوة مهمة لتموقع المستقبلي لسونطراك في السوق الدولية كجزء من إستراتيجية الشركة لسنة 2030، كما هي تأكيد لجودة الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين "

و ذكرت سونطراك في بيانها ان علاقاتها التجارية مع شريكها الإسباني تمتد الى سنوات السبعينات وتم تمتينها بإنشاء خطين لنقل الغاز بين البلدين " بيدرو دوران فارال " و " ميدغاز" " كما ان سونطراك هي رابع اكبر مساهم في الشركة الإسبانية غاز ناتورال فينوسا