شبكة قنوات beIN Sports تعلن بثّ 22 مباراة من مونديال روسيا مجانا

العرب سيشاهدون ثلث مباريات كأس العالم مجاناً

أعلنت شبكة beIN Sports الإعلامية التلفزيونية، أنها ستبث 22 مباراة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 دون مقابل على محطة غير مشفرة.

وأكدت الشبكة الرياضية الشهيرة في بيان قبل ساعات من انطلاق كأس العالم في روسيا الخميس 14 جوان، أنها ستبث 22 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون مقابل.

وقال ناصر الخليفي رئيس مجموعة beIN Sports الإعلامية القطرية، "إنه لشرف وفخر لنا أن نقدم 22 مباراة من نهائيات كأس العالم مجانا ونقدم أعظم اللحظات التي لا تنسى من كأس العالم في روسيا إلى الملايين من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وbeIN Sports هي المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشارك 4 دول عربية في كأس العالم هي مصر والمغرب وتونس، إضافة إلى السعودية التي ستخوض المباراة الافتتاحية أمام روسيا صاحبة الأرض الخميس 14 جوان.

وبذلك سيتم بث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون باقي المباريات على المحطات المشفرة التي يجب دفع اشتراك خاص مقابل مشاهدتها. وتبلغ قيمة الاشتراك 100 دولار على الأقل. وتختلف القيمة من دولة لأخرى.

وذكرت تقارير أن هذه المباريات المفتوحة ستشمل كل مباريات المنتخبات العربية إضافة إلى مباراة الافتتاح ومباراتي قبل النهائي والدور النهائي إضافة إلى عدة مباريات أخرى.

ترددات القناة الناقلة للمباريات مجانا:

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11566 – معدل الترميز 27500 – أفقي

القمر الصناعي نايل سات التردد 12245 – معدل الترميز 27500 – عمودي